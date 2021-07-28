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الأربعاء، 28-07-2021 03:27 م

خدمة للاستعلام عن المستلزمات الطبية المسجلة - رابط

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الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، الدكتور نزارمحمود مهيدات عن استحداث خدمة الكترونية جديدة للاستعلام عن المستلزمات الطبية المسجلة.

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وبين مهيدات ، وفق بيان وصل " الوكيل الإخباري" ان الهدف من هذه الخدمة و التي أطلقتها مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات والتي تم تنفيذ اتمتتها من قبل وحدة تكنولوجيا المعلومات هو تحسين الخدمات ورفع كفاءتها من خلال سهولة الوصول والحصول على المعلومة من قبل متلقي الخدمة ، بحيث يتمكن متلقي الخدمة من البحث عن أسماء المستلزمات الطبية المسجلة والتي تحلل والشركات المسجله لها، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني :


http://www.jfda.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=364
وتدعو المؤسسة متلقي الخدمة ولغايات ضبط الجودة في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أوشكوى على الخدمة الجديدة التواصل من خلال خط الشكاوى المجاني ١١٧١١٤ والبريد الإلكتروني info @ jfda.jo  وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ٠٧٩٥٦٣٢٠٠٠  .

 

 

 




 

 


 

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