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الأربعاء، 28-07-2021 10:43 ص

وزير الاقتصاد لـ الوكيل : تفعيل الهوية الرقمية في النصف الثاني من الشهر المقبل

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المهندس أحمد الهناندة


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس أحمد الهناندة ، أن الهوية الرقمية سيبدأ تفعيلها في النصف الثاني من شهر آب (8) المقبل.

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وأوضح الهناندة ، الأربعاء ، لـ "الوكيل الإخباري" ، أن الهوية الرقمية ستساهم في التخفيف على المواطنين ، من حيث  الوقت والجهد ، حيث التعرف على المواطن رقمياً من خلال المنصات الحكومية، لافتا أنها سترتبط بالتوقيع الالكتروني والرقمي.

يشار إلى أن الهوية الرقمية تمكّن المواطنين من رؤيــة جميع معلوماته والحصول على الخدمات التي يتم رقمنتها من خلال منصة الخدمات الموحدة (سند) ، مبينا أنها المُعرّف الرقمي الخاص بالمستخدم لتحديد الهوية بشكل آمن.


 




 

 


 

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