خطة أمنية على مداخل العاصمة وما بين المحافظات

الوكيل الاخباري– أكد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية أنه وبشكل يومي يتم تنفيذ خطة مرورية وأمنية للتعامل مع الحركة المرورية النشطة على مداخل العاصمة وما بين المحافظات من خلال نشر مجموعات السير والدوريات على كافة التقاطعات الرئيسة والفرعية للتعامل مع أي معيقات مرورية.



وأشارا، إلى أن مجموعات السير والدوريات تعمل من خلال عدة محاور أبرزها الرقابي والتوعوي والإنساني، حيث أكدا أنه لن يكون هناك أي تهاون في ضبط مخالفات السرعات الزائدة والمسير بعكس اتجاه السير واستخدام الهاتف النقال من أجل تأمين الوصول الآمن للمواطنين.

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واستعرض مندوب إدارة السير أبرز المعيقات التى تم التعامل معها لكن بفضل تواجد رقباء السير في الميدان تم الحافظ على انسيابية الحركة المرورية ومن أبرزها حادث سير يوم أمس داخل محافظة الكرك أدى لوفاة مواطن نتيجة لحادث تصادم بين مركبتين وعلل سبب الحادث بتغير المسرب بشكل مفاجئ بالإضافة لتعطل صهريج على مخرج نفق الشعب باتجاه الدوار الثامن وحادث تصادم بين مركبتين على مخرج تاج مول باتجاه نفق عبدون خلال ساعات صباح اليوم.



وأكد أن السبب الرئيسي لأغلب الحوادث المرورية خلال الـ24 ساعة الماضية كانت تعود إلى عدم التركيز والانتباه بسبب استخدام الهاتف النقال وعدم ترك مسافة آمان، داعياً إلى ضرورة التعاون مع رقباء السير المتواجدين على كافة الطرق.



من جانبه، أكد مندوب إدارة الدوريات الخارجية أنه وبسبب الانتشار الواسع لمجموعات الإدارة والذي وصل إلى أكثر من 70 دورية توزعت ما بين دوريات عسكرية ومباحث مرورية وكاميرات مراقبة لم يتم التعامل خلال الفترة الصباحية مع أي حوادث أو عوائق مرورية تُذكر على الرغم من النشاط المروري الكثيف على الطرق الخارجية خاصة باتجاه العاصمة.



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