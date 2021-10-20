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الأربعاء، 20-10-2021 09:46 ص

ضبط مركبة تحمّل 16 راكبا زيادة عن الحد المقرر

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الوكيل الاخباري– قال مندوب إدارة السير، اليوم الأربعاء، إنه يجري متابعة الحافلات للتأكد من التزامها بالسعة المقعدية وتشديد الرقابة على المركبات التى تعمل خلافاً لترخيصها.

وأكد انتشار رقباء السير على كافة الطرق الرئيسة والفرعية؛ للتعامل المباشر مع المعيقات للحفاظ على انسيابية الطرق.

بدوره، قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، إن الإدارة تبلغ بأية إعاقات مرورية صباح اليوم على كافة الطرق الخارجية.

وبيّن أنه جرى ضبط مركبة قامت بتحميل 16 راكبا زيادة عن الحد المقرر معرضا حياتهم للخطر، بالإضافة لضبط مركبة على طريق الـ100 تسير بسرعة 183 كلم/ الساعة.

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