خطة أمنية لتنظيم السير في عجلون

الوكيل الاخباري – وضعت لجنة السلامة العامة بمحافظة عجلون خطة أمنية لتنظيم حركة السير في وسط المدينة ولواء كفرنجة بهدف التخفيف من الازدحامات المرورية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.



وقال محافظ عجلون بالإنابة علي اللوزي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان اللجنة التي شكلت من قسم السير باشراك المعهد المروري وضعت خطة مرورية سيتم تنفيذها بعد الانتهاء من عطلة العيد لتنظيم السير والتخفيف من الازدحامات المرورية كون المحافظة ستشهد حركة مرورية نشطة لزيارة الأماكن السياحية و َخصوصا بعد افتتاح مشروع التلفريك.

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وأشار اللوزي أن هناك خطة مستقبلية لمعالجة الازدحامات المرورية من خلال العمل على إعداد دراسة للطرق وإيجاد البديل مستقبلا بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة.



واكد انه تم إعداد خطة أيضا من خلال لجنة السلامة العامة بالتشاركية مع مختلف الدوائر التنفيذية المختصة لمراقبة عمليات ذبح الأضاحي ضمن الأماكن التي حددتها البلديات ووضع مخلفاتها في أماكن محدده.



وأضاف اللوزي انه فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية تم التنسيق مع مديرية الصحة والغذاء والدواء من خلال اجراء جولات ميدانية رقابية مكثفه على الأسواق حفاظا على الصحة والسلامة العامة.



وبين انه تم التنسيق مع مديرية الصناعة والتجار لمتابعة ومراقبة التزام أصحاب المحال التجارية في الأسواق لــ السقوف السعرية ومخالفة التجار غير الملتزمين.



وأشار اللوزي الى انه سيتم العمل والمتابعة خلال أيام العيد مع جميع الجهات التنفيذية لحل أي استفسارات أو ملاحظات تواجه المواطنين داعيا المواطنين الإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى من خلال أرقام الهواتف الخاصة بغرفة العمليات الرئيسية في المحافظة لمتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.