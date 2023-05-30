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الثلاثاء، 30-05-2023 09:48 م

إربد: اتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية

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الوكيل الاخباري - اتلفت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة اربد خلال جولة تفتيشية، اليوم الثلاثاء، كميات من المواد التموينية لانتهاء صلاحيتها ومخالفتها المعايير الصحية.
 
كما حررت اللجنة برئاسة مساعد محافظ إربد للصحة والسلامة العامة، عشر مخالفات بيئية وبلدية وغذائية بحق محال ومنشآت لم تلتزم بتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية ذات الصلة بصحة وسلامة الغذاء والبيئة.
 
وضبطت اللجنة ثلاث مركبات ثابتة لعرض البضائع بطرق غير صحية، وسحبها من مواقعها وتحرير مخالفات بحق مستخدميها.

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