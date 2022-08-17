خطة أمنية ومرورية بالتزامن مع إعلان نتائج التوجيهي

الوكيل الإخباري - باشرت مديرية الأمن العام تنفيذ خطة أمنية ومرورية للتسهيل على المواطنين ومساعدتهم، والتقليل من الإزدحامات، والتعامل مع أي سلوك سلبي تزامناً مع إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة (التوجيهي).

اضافة اعلان



وقالت المديرية ان الخطة تتضمن عدة محاور لمنع المخالفات المرورية المعطلة لحركة السير لا سيما المسير على شكل مواكب، وإخراج الأجسام من المركبات، والقيادة بطيش وتهور.



ودعت الجميع للالتزام، ومؤكدة أن الإجراءات المطبقة تتضمن ضبط المخالفين بشكل مباشر، أو تدوين أرقام المركبات المخالفة، واستدعاء مالكيها لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم التي تبدأ من تحرير المخالفة، إضافة إلى تحويل مرتكب المخالفة للحاكم الإداري؛ لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه.



وأشارت الى انه تكثيف المراقبة على ظاهرة إطلاق العيارات النارية، ومتابعة أي شخص يقوم بارتكابها لحين ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المشدَّدة بحقه، وعدم إغفال أي ملحوظة أو شكوى ترد بهذا الخصوص، وعدم إغلاق التحقيق بها، إلا عند إلقاء القبض على مرتكبها وضبط السلاح المستخدم.



وشددت على انه سيتم التعامل مع أية مخالفة بصرامة تامة داعية كذلك للإبلاغ عن أية بلاغات ومشاهدات خطرة عبر رقم الواتساب 0790196196.