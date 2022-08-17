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الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 17-08-2022 02:03 م

دير علا: تحذيرات من إطلاق العيارات النارية بمناسبة التوجيهي

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الوكيل الإخباري- دعا رئيس وأعضاء جمعية مكافحة إطلاق العيارات النارية والوقاية من الحوادث خريجي الجامعات والناجحين في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) الى عدم إطلاق العيارات النارية حفاظا على السلامة العامة.اضافة اعلان


وبين رئيس الجمعية حسين الفاعور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان التعبير عن الفرح بالنجاح بهذه الطريقة يشكل خطرا على الأرواح، داعيا ذوي الناجحين الى تجنب السير على شكل مواكب والخروج من المركبات أثناء المسير.

ولفت الفاعور إلى أن سكان اللواء يجلسون ليلا في باحات بيوتهم نظرا لارتفاع درجات الحرارة ولهذا تزداد احتمالية تعرضهم لخطر سقوط المقذوفات النارية عليهم ما يعرض مطلقي العيارات النارية لتحمل المسؤولية عن هكذا حوادث، مؤكدا أن هناك طرقا أخرى للتعبير عن الفرح دون ايذاء الآخرين.

من جهته شدد متصرف لواء دير علا علي المواس على ان مطلق العيارات النارية يعرض نفسه للمساءلة القانونية عن هذا السلوك الذي جرمه القانون، مؤكدا عدم التهاون بحق مطلقي العيارات النارية أو السير بالمركبات بشكل مواكب.

وأشار إلى أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات عرضت الكثيرين للخطر فهناك من فقد حياته أو أصيب بإعاقة دائمة.

 




 

 


 

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