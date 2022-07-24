الإثنين 25-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تقرير دولي: التضخم أكثر ما يقلق المواطنين وطوابير الطعام سوف تزداد

لليوم الثالث استقرار أسعار الذهب محلياً

وفيات الإثنين 25-7-2022

الحواتمة ينعى الرقيب عبدالله أحمد

التربية: تحديد يوم وساعة إعلان نتائج التوجيهي ولن تكون مفاجئة

طلبة التوجيهي ينهون امتحاناتهم للدورة 2022 اليوم

تعرف على أسعار الخضار والفواكه اليوم

تعطل صهريج مياه داخل نفق صويلح

هبوط أسعار الذهب بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى خلال أسبوع

قتيلان و5 إصابات بإطلاق نار داخل حديقة في لوس أنجلوس

الأحد، 24-07-2022 08:06 م

الامن العام : القبض على شخص أطلق النار وتسبب بوفاة مواطن في اربد

720222219214908043638


الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فرق التحقيق المشكلة في ادارة البحث الجنائي ومديرية شرطة اربد تمكنوا وبعد ما يزيد عن شهر ونصف من التحقيقات المتواصلة من تحديد والقاء القبض على الشخص الذي اطلق عيارات نارية طائشة أصابت احد المواطنين وتسببت بوفاته في محافظة اربد .

وفي التفاصيل أكد الناطق الاعلامي انه بتاريخ 10/6/2022 ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة اربد بإسعاف مواطن ثلاثيني للمستشفى اثر اصابته بعيار ناري طائش اثناء وجوده امام منزله وبقي قيد العلاج لتوافيه المنية بتاريخ 18/7/2022 متأثرا بتلك الاصابة .

وأضاف الناطق الاعلامي ان فريقا تحقيقيا من البحث الجنائي وشرطة اربد تولوا التحقيق في القضية منذ لحظة تلقي البلاغ وعملوا على جمع المعلومات من المنطقة التي اصيب فيها المواطن والمناطق المجاورة .

مشيرا الى انه ورغم قلة الادلة في تلك القضية الا ان فريق التحقيق واصل عمله دون توقف وقام بالتحقيق في كافة المعلومات التي تم جمعها، واستدعاء كل من يشتبه به او وردت معلومات حول إقامته لحفل او مناسبة في ذلك اليوم اضافة الى ضبط 15 سلاحا ناريا خلال كل تلك التحقيقات وجرى ارسالها جميعها لادارة المختبرات والادلة الجرمية لمضاهاتها وتحديد الرصاصة التي تسببت بمقتل المواطن .

مؤكداً انه وبحمد الله بعد كل تلك الجهود ، تمكن المختبر الجنائي وبالفحوصات الفنية المخبرية غير القابلة للشك، وبعد مضاهاة الاسلحة المرسلة اليهم، من تحديد السلاح الذي خرجت منه الرصاصة، وجرى ضبط صاحب السلاح الذي تبين انه كان مشاركا باحدى المناسبات بمنطقة مجاورة لموقع الاصابة وسيتم احالته للقضاء .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

الحواتمة ينعى الرقيب عبدالله أحمد

توجيهي3

التربية: تحديد يوم وساعة إعلان نتائج التوجيهي ولن تكون مفاجئة

امتحانات

طلبة التوجيهي ينهون امتحاناتهم للدورة 2022 اليوم

0L5A5734

تعرف على أسعار الخضار والفواكه اليوم

سير لوغو

تعطل صهريج مياه داخل نفق صويلح

7202221123859398322498

الضمان تلتقي المواطنين في مدينتي اربد والسلط الاربعاء والخميس المقبلين

أخبار متعلقة
267679_8_1524517743

الأمن: القبض على شخصين سلبا محل صرافة بسلاح بلاستيكي في عمان

62ba8a3da77b1

الأمن: الإنتهاء من جمع الأدلة والآثار والعينات بموقع حادثة العقبة

22

الأمن: 25 من مصابينا في حادث العقبة غادروا المستشفى

main_image62bacde004a9a

المياه: ضبط اعتداءات على خط يزود العاصمة بمياه الشرب

2844adac-4fc3-4e08-a919-2fe5257b63aa

الدفاع المدني: الغازات السامة في منطقة تسرب الغاز بالعقبة بلغت صفر

999

45 إصابة بين مرتبات الأمن العام أثناء التعامل مع حادثة العقبة