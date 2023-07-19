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الأربعاء، 19-07-2023 03:49 م

خطة في المناطق الساخنة بعد تجدد حرائق بين جرش وعجلون

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الزراعة، الأربعاء، إنّه تمت السيطرة بشكل أولي بعدما تجددت حرائق مناطق حرجية في وادي الشام بين محافظتي جرش وعجلون، وفقا للناطق باسم الوزارة لورنس المجالي.

وقال المجالي إنّ الفرق المختصة تعمل حاليا على إجراءات التبريد لموقع الحريق، حيث إنّ كوادر الوزارة تتعامل مع الحريق من خلال آلياتها لفتح طرق "خطوط النار" للموقع ومحاصرته.

وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات؛ قد أوعز بطلب الإسناد من كوادر الدفاع المدني وتدخل الطائرات كإجراء استباقي من أجل العمل على إخماد الحريق والسيطرة عليه في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرياح.

كما أوعز الحنيفات خلال متابعته عمليات إخماد الحريق في الموقع بوضع خطة شاملة للنقاط الساخنة ذات الكثافة الحرجية في عجلون وجرش.

وبين المجالي، أنّ الخطة تشمل توفر الكوادر المعنية والآليات للتعامل مع الحدث بشكل مباشر من إجراءات استباقية للحيلولة دون انتشار الحرائق.

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