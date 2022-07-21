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الخميس، 21-07-2022 06:34 م

خلال 8 ساعات فقط .. ارتفاع أسعار الذهب في الاردن

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، مساء اليوم الخميس، بواقع 50 قرشاً للغرام الواحد، بعد انخفاض كبير طرأ على المعدن النفيس محلياً صباح اليوم، إذ وصل عيار 21 إلى 34.80 دينار لأول مرة منذ 16 شهرا.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35,30 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

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كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 41,90 و 31,50 دينارا على التوالي.

 

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