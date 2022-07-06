أطباء بيطريون في مواقع الأضاحي المرخصة لفحص اللحوم والأحشاء

الوكيل الاخباري - دعت مستشارة في وزارة الإدارة المحلية، الأربعاء، المواطنين الراغبين بشراء أضحية من حظائر الأضاحي المرخصة إلى طلب الطبيب البيطري الموجود بالموقع لفحص الأضحية واللحوم والأحشاء، للتأكد من أن اللحوم صالحة للاستخدام والاستهلاك.



وقالت مستشارة الشؤون البيئية في وزارة الإدارة المحلية أسماء الغزاوي، عبر قناة المملكة ، إن الوزارة استفادت من تجربة أمانة عمان ونقابة الأطباء البيطريين.



وذكرت أن "70% من الأمراض التي تصيب الإنسان مصدرها حيواني".



ووفق تعاون وزارة الإدارة المحلية ونقابة الأطباء البيطريين، ستزود البلديات بأطباء بيطريين مشرفين على مواقع الأضاحي.

اضافة اعلان