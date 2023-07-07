خلع السن وترك الجذر.. الحبس لطبيب أسنان أردني - تفاصيل

الوكيل الاخباري - في حكم قابل للاستئناف، حكمت المحكمة بإدانة المشتكى عليه (طبيب أسنان) بجرم التسبب بالإيذاء، وحكمت عليه بالحبس شهرين والرسوم.

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وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها بأنّ المشتكية قامت بمراجعة المشتكى عليه نتيجة ألم في الفك العلوي وحاجتها لتعويض أسنان مفقودة، قام المشتكى عليه بخلع السن العلوية، وأثناء القلع قام بإزاحة السن إلى منطقة الأنسجة الرخوة، بدلًا من إخراج الجذر دون التأكد من إزالة كافة أجزاء السن.

وحدث تورم والتهاب واستمر بالمعالجة دون معرفة السبب الطبي، والذي تبين من خلال صورة بانورامية وجود جذر سني أدى إلى التهابات وخروج مادة صديدية .

وثبت بالخبرة الطبية أنّ الإجراء مخالف للأصول والأعراف الطبية.



