السير: التعامل الخاطئ مع المنعطفات يسبب حادثي صدم في عمّان

الوكيل الإخباري - قال مندوب إدارة السير، إن مخالفة التعامل الخاطئ مع المنعطفات تسببت بوقوع حادثين منفصلين في عمّان، يوم أمس الأربعاء،



وبيّن المندوب، خلال التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، أنه الحادث الأول كان صدم بين 3 مركبات حافلة ومركبتين صغيرتين دون وقوع اصابات في شرق عمان، والحادث الثاني صدم لمركبتين في شمال عمّان ما أدى لانقلاب مركبة نتج عنه إصابة متوسطة وتعطل لمسرب من الطريق.

اضافة اعلان



ودعا المواطنين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والتعبير عن مظاهر فرحهم بدون اتخاذ السلوكيات الخاطئة كالمسير على شكل مواكب أو الخروج من نوافذ المركبات.

