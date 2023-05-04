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3 وفيات و7 اصابات بحادث سير بين حافلتين ومركبة بوادي رم

الخميس، 04-05-2023 08:32 م

خميس دامٍ في الأردن ... 7 وفيات بحوادث سير !

الدفاع المدني 3


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفي في المملكة اليوم الخميس 7 اشخاص اثر حوادث سير ، وفق ما اكدت مديرية الامن العام في بيانات منفصلة .

وبالتفاصيل قال الناطق باسم مديرية الأمن العام إن حادث تصادم وقع بين حافلتين ومركبة بمنطقة وادي رم، مساء الخميس، نتج عنه 3 وفيات من جنسية أجنبية و7 إصابات.

وبين أنه توفي ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بين مركبتين صهريج محمل بمواد نفطية ومركبة أدى إلى اشتعال المركبتين في محافظة إربد.

وبالحادث الثالث توفي شخص وأصيب آخر إثر حادث سير على طريق المفرق ، بحسب الناطق باسم مديرية الأمن العام لموقع الوكيل الاخباري . 

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