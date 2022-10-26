دائرة المكتبات في الأمانة تحتفي بالإصدار الجديد للشاعر العراقي نصيف

الوكيل الاخباري - أقيم في مركز الحسين الثقافي ، أمسية شعرية إحتفاءً بالإصدار الشعري الجديد للشاعر العراقي محمد نصيف ( عشتار تشرق من جديد )، وذلك بتنظيم من دائرة المكتبات العامة في أمانة عمان، وبحضور نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية في الأمانة حاتم الهملان .



وألقى الشاعر نصيف مجموعة من قصائده منها قصيدة كتبها في حب الأردن توكد عمق العلاقة التي أصبحت تربطه بعمان التي اختارها ليقيم فيها منذ 15 عاما، و أكمل بقراءة قصائد من ديوانه الأخير والتي لاقت استحسان الجمهور .

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