ضبط عدد من مثيري الشغب بعد انتهاء مباراة الوحدات والحسين اربد

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ القوة الامنية المعنية بتأمين مباراة الوحدات والحسين اربد تعاملت وبالقوة المناسبة مع عدد من مثيري الشغب عقب انتهاء المباراة بعد ان قاموا بالقاء الحجارة باتجاه ملعب المباراة، بالقرب من إحدى البوابات والحقوا اضرارا بمركبات كانت مصطفة بالخارج وجرى ضبط عدد منهم والتحقيق جار معهم .



وبين انه تمت السيطرة مباشرة على الحادثة، واعادة الأمور إلى طبيعتها وتأمين خروج جميع اللاعبين والجماهير مؤكدا انه سيتم التعامل بحزم مع مثل هذه السلوكيات الخاطئة.

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