السبت 08-10-2022
الوكيل الاخباري

ضبط عدد من مثيري الشغب بعد انتهاء مباراة الوحدات والحسين اربد

منظمة سامز تطلق الأسبوع الطبي المجاني في عدد من المحافظات

الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيرتين للحوثيين في مأرب

شهيد وجريح برصاص الاحتلال بالمزرعة الغربية في رام الله

البيت الأبيض: لا دليل على نية روسيا استخدام السلاح النووي

مركز الدراسات الاستراتيجية يجري استطلاع حول أداء حكومة الخصاونة

الناصر: إجراءات جديدة تستهدف رواتب الأمناء العامين والعقود الشاملة

جاهة الشريدة والفاعور.. الروابدة طلب و الخصاونة أعطى - صور

الامن العام : وفاة طفل غرقا داخل مسبح بالكرك

ملاحظات هامة حول التوقيت الصيفي ودوام المدارس بالاردن

السبت، 08-10-2022 12:12 ص

ضبط عدد من مثيري الشغب بعد انتهاء مباراة الوحدات والحسين اربد

الأمن العام


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ القوة الامنية المعنية  بتأمين مباراة الوحدات والحسين اربد تعاملت وبالقوة المناسبة مع عدد من مثيري الشغب عقب انتهاء المباراة بعد ان قاموا بالقاء الحجارة باتجاه ملعب المباراة، بالقرب من إحدى البوابات والحقوا اضرارا بمركبات كانت مصطفة بالخارج وجرى ضبط عدد منهم والتحقيق جار معهم  .

وبين انه تمت السيطرة مباشرة على الحادثة، واعادة الأمور إلى طبيعتها وتأمين خروج جميع اللاعبين والجماهير مؤكدا انه سيتم التعامل بحزم مع مثل هذه السلوكيات الخاطئة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6

منظمة سامز تطلق الأسبوع الطبي المجاني في عدد من المحافظات

الخصاونة ٢

مركز الدراسات الاستراتيجية يجري استطلاع حول أداء حكومة الخصاونة

1020221163527645014734

الناصر: إجراءات جديدة تستهدف رواتب الأمناء العامين والعقود الشاملة

720229134630333937683

الامن العام : وفاة طفل غرقا داخل مسبح بالكرك

مدرسة

ملاحظات هامة حول التوقيت الصيفي ودوام المدارس بالاردن

820221112571678988159

الأردن يحصد عددا من جوائز الأسبوع العربي للبرمجة

أخبار متعلقة
وزارة التنمية الاجتماعية

منتفعو مراكز الرعاية الإيوائية يشاركون في ماراثون أركض للأردن

ffff

ولي العهد : مباحثات مسقط عكست العلاقات المتينة بين الأردن وعُمان

الملك-1-1

الملك يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني توسيع التعاون الثنائي والثلاثي مع قبرص

w

الملك والملكة وولي العهد يصلون إلى قصر باكنغهام

الأمن العام

الامن ينفي حادثة قيام رجل بطعن زوجته وحرق أبنائه في الوحدات