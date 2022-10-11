الكشف عن عدد مرضى السرطان في الأردن

الوكيل الاخباري - قال رئيس أكاديمية التعليم والتدريب في مركز الحسين للسرطان جمال خضر، إن الأردن ليس من أكثر دول العالم شيوعا للإصابة بالسرطان.



وأضاف خضر عبر قناة المملكة أن السجل الوطني للسرطان يعد المصدر العلمي الدقيق لبيان أرقام الإصابة بالمرض - الموجود منذ عام 1996 -، وهنالك قانون ينص على أنه كل من يصاب بالأورام يتوجب تسجيله.



وبين أنه بحسب تقرير صدر الأسبوع الماضي عن أعداد الحالات لغاية عام 2018، أظهر أن عدد الإصابة بمرض السرطان في الأردن بلغ 9248، 76 بالمئة منهم أردنيين (7094 حالة)، ما بين 3600 أورام عند النساء و3300 أورام عند الرجال.



وأوضح أن الأردن سجل 99 حالة بالمرض لكل 100 ألف نسمة من السكان، لافتا إلى أنه كلما زاد عدد السكان ارتفعت أرقام الإصابة بالمرض.



وعند المقارنة بالدول المتقدمة، أشار إلى أن بعض الدول المتقدمة سجلت 133 مريض لكل 100 ألف نسمة من السكان، فيما سجلت المملكة 99 حالة فقط.

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