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السبت، 15-10-2022 04:55 م

الأميرة بسمة بنت طلال ترعى فعاليات بازار السلك الدبلوماسي الخيري الـ 58 لمبرة أم الحسين

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الوكيل الاخباري - رعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، اليوم السبت، فعاليات بازار السلك الدبلوماسي الخيري الثامن والخمسين لمبرة أم الحسين، الذي يخصص ريعه بالكامل لدعم أطفال المبرة.

ويعد البازار، الذي أقيم في مدينة الحسين للشباب، حدثا إنسانيا وملتقى للهيئات الدبلوماسية في الأردن، تعبر من خلاله عن معاني التكافل والتضامن الإنساني لمساعدة المبرة، وتمكينها من القيام بواجبها تجاه الفئات المستهدفة من الأطفال من عمر 6 إلى 18 عاما في منطقة ماركا شرق العاصمة عمان.

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