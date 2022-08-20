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السبت، 20-08-2022 11:34 م

دار الكرك للتراث تواصل أمسياتها الثقافية

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الوكيل الاخباري - واصلت جمعية دار الكرك للتراث والثقافة التابعة لوزارة الثقافة اليوم السبت، أمسياتها الثقافية التراثية في بيت التراث التابع للجمعية الواقع في بلدة وادي ابن حماد السياحية شمالي محافظة الكرك.

وأكد رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة ضرورة إحياء التراث القديم الذي يحمل القيم الأصيلة والعادات والتقاليد النبيلة المأخوذة من الآباء والأجداد، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقدمها الجمعية.

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