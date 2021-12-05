دراسة تتوقع نمو التوظيف بقطاع الخدمات بالأردن

الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة التعويضات السنوية (مسح التعويضات الشاملة) التي أجرتها "ميرسر" للعام 2021 في الأردن مؤشرات تتنبأ بارتفاع معدل التوظيف في الوظائف الداعمة لشركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية العالمية نتيجة لتمكن الأردن من ترسيخ مكانته بشكل متزايد كوجهة مفضلة لهذه الشركات لتأسيس مكاتب خدمات عن بُعد للاستفادة من التواجد المتميز للقوى العاملة والمواهب.
وتوقعت الدراسة أن تكون أجور هذه الوظائف أعلى من متوسط الأجور في السوق. وفي هذا الإطار، شهد سوق العمل الأردني تأسيس وتواجد عدداً متزايداً من الشركات في هذا القطاع، ومن أبرزها "أمازون" التي تضمّ 1,220 موظفاً في المملكة مع وجود نية بمضاعفة هذا العدد في العام 2022. ويعتبر إنشاء مكتب "أمازون" مؤشراً قوياً وإيجابياً على مستوى نضج قطاع التكنولوجيا في الأردن.
وأكدت الدراسة حاجة الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجيات التعويضات والمزايا بهدف استقطاب المواهب والاحتفاظ بها، في ظلّ الظروف الراهنة التي تشهد احتدام المنافسة على المواهب في بعض القطاعات. ويعزى ذلك إلى حالة التفاؤل الحذر إزاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2021 و 2022، ما يدل على بداية التعافي الاقتصادي ما بعد جائحة "كوفيد – 19".
وشملت دراسة التعويضات لعام 2021 التي أجرتها "ميرسر" في الأردن 139 شركة من قطاعات مختلفة، ليظهر من خلالها أنّ غالبية الشركات تعتزم زيادة عدد موظفيها في العام 2022، مع وجود طلب قوي، تحديداً على المواهب في قطاعات مثل قطاع التجارة الإلكترونية وفي مجال التسويق والمبيعات وتطوير المحتوى.