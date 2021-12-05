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الأحد، 05-12-2021 01:18 م

دراسة تتوقع نمو التوظيف بقطاع الخدمات بالأردن

توظيف


الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة التعويضات السنوية (مسح التعويضات الشاملة) التي أجرتها "ميرسر" للعام ‏‏2021 في الأردن مؤشرات تتنبأ بارتفاع معدل التوظيف في الوظائف الداعمة لشركات ‏التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية العالمية نتيجة لتمكن الأردن من ترسيخ مكانته بشكل متزايد ‏كوجهة مفضلة لهذه الشركات لتأسيس مكاتب خدمات عن بُعد للاستفادة من التواجد المتميز ‏للقوى العاملة والمواهب.

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وتوقعت الدراسة أن تكون أجور هذه الوظائف أعلى من متوسط الأجور ‏في السوق. وفي هذا الإطار، شهد سوق العمل الأردني تأسيس وتواجد عدداً متزايداً من ‏الشركات في هذا القطاع، ومن أبرزها "أمازون" التي تضمّ 1,220 موظفاً في المملكة مع وجود ‏نية بمضاعفة هذا العدد في العام 2022. ويعتبر إنشاء مكتب "أمازون" مؤشراً قوياً وإيجابياً على ‏مستوى نضج قطاع التكنولوجيا في الأردن.


وأكدت الدراسة حاجة الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجيات التعويضات والمزايا بهدف ‏استقطاب المواهب والاحتفاظ بها، في ظلّ الظروف الراهنة التي تشهد احتدام المنافسة على ‏المواهب في بعض القطاعات. ويعزى ذلك إلى حالة التفاؤل الحذر إزاء النمو في الناتج المحلي ‏الإجمالي للعامين 2021 و 2022، ما يدل على بداية التعافي الاقتصادي ما بعد جائحة "كوفيد – ‏‏19".‏


وشملت دراسة التعويضات لعام 2021 التي أجرتها "ميرسر" في الأردن 139 شركة من قطاعات ‏مختلفة، ليظهر من خلالها أنّ غالبية الشركات تعتزم زيادة عدد موظفيها في العام 2022، مع ‏وجود طلب قوي، تحديداً على المواهب في قطاعات مثل قطاع التجارة الإلكترونية وفي مجال ‏التسويق والمبيعات وتطوير المحتوى.‏


 




 

 


 

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