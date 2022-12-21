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الأربعاء، 21-12-2022 07:31 م

دراسة في اربد تبين الحاجة لتعزيز الوعي القانوني بقوانين العمل

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الوكيل الاخباري - أظهرت نتائج المرحلة الأولى من برنامج "سند" لتطوير الأعمال الذي تنفذه مؤسسة "زهزة اريس" لتنمية المجتمع المحلي في إربد، الحاجة إلى تعزيز وعي أصحاب العمل والعاملين بأحكام قانون العمل الأردني والتشريعات الناظمة له، في ظل وجود قصور وتدني في مدى الوعي القانوني المتصل بالعمل.

وأشارت نتائج الدراسة التي عرضت، اليوم الأربعاء بمقر المؤسسة بحضور مندوب محافظ إربد مصطفى بني هاني، إلى أهمية تحسين قدرة مؤسسات المجتمع المدني على ممارسة أعمال المساءلة والرقابة وكسب التأييد وبناء الشراكات المجتمعية المرتبطة بمعالجة قضايا الفقر والبطالة بما ينعكس على تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للأفراد والأسر والمجتمعات المحلية.

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