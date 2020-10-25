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الأحد، 25-10-2020 01:07 م

دعم نقدي جديد للمواطنين مطلع العام المقبل

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، إن ربع مليون أسرة في مختلف مناطق الأردن، ستستفيد من برامج الدعم والمساعدات النقدية عام 2021.

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وأوضح المشاقبة الأحد، أن الصندوق أنهى إعداد الخطط التنفيذية والمتطلبات اللوجستية والفنية لمشروع توسعة برامج الدعم النقدي الحكومي، للبدء بتنفيذها مع مطلع العام المقبل، مشيرا الى أن حجم الانفاق على برامج الدعم النقدي والمساعدات المالية التي سينفذها الصندوق خلال العام المقبل، بعد عمليات التوسعة، سيصل إلى أكثر من ربع مليار دينار.


وبين المشاقبة أن الأزمة الحالية أثرت بشكل كبير على الأسر الأردنية، خاصة الطبقات الفقيرة والهشة، مؤكدا أن الحكومة ستعلن قريبًا عن كافة تفاصيل برامج التوسعة، وذلك بعد اقرارها بصيغتها النهائية من قبل مجلس الوزراء.


وأضاف أن صندوق المعونة قدم خدماته خلال العام الحالي لأكثر من 80% من الأسر الأردنية، من خلال البرامج التي نفذها والمتمثلة ببرامج المعونات المالية المتكررة، والدعم التكميلي، ودعم عمال المياومة، إضافة إلى برنامج دعم الخبز، وغيرها .


 




 

 


 

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