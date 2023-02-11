دكتور طب شرعي يكشف حالة الجثث تحت أنقاض زلزال تركيا وسوريا

الوكيل الإخباري - خاص

كشف رئيس جمعية اختصاصيي الطب الشرعي بنقابة الأطباء الدكتور أحمد بني هاني الحالة التي ستؤول إليها الجثث تحت أنقاض زلزال تركيا وسوريا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ. اضافة اعلان





وقال بني هاني لـ"الوكيل الإخباري"، إن درجات الحرارة المتدنية في موقع الأنقاض تساعد على بقاء الجثث كما هي دون ظهور آثار للتعفن أو التحلل أو خروج رائحة كريهة منها.



وأضاف أن الجثث في الظروف الطبيعية تبقى لمدة 72 ساعة دون ظهور أي علامات تدل على تعفنها أو تحللها.



وأشار بني هاني إلى أن الأجواء الباردة ونسبة الرطوبة في مكان الجثث تسهم بالحفاظ عليها من التحلل وهو ما يتيح لفرق الإنقاذ إخراجها دون أي تحلل أو تعفن.



وبيّن أنه لا يمكن الجزم بحالة الجثث لو استمرت عمليات البحث والإنقاذ لفترة تزيد على 10 أيام، وأن ذلك يعتمد على درجات الحرارة والرطوبة.



وحول تأثر الأشخاص الأحياء بالجروح والإصابات، لفت بني هاني إلى أنه في حال كان الأشخاص المصابون لا يعانون من أي أمراض فإن أجسامهم ستقاوم الالتهابات وفي حال كانوا مصابون بأمراض مثل السكري فإن إصابتهم ستزداد.



وحتى اليوم السبت، تجاوزت حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا الذي وقع فجر الاثنين الماضي، 25 ألف قتيل و80 ألف جريح.

