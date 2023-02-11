السبت 11-02-2023
الوكيل الاخباري

ضبط استهلاك الكهرباء وفرض قواعد جديدة بإضاءة الأبنية في لندن

الأسد: الأولوية بالنسبة للحكومة هي إنقاذ الأحياء

الأرصاد: لا حالات جوية قوية تؤثر على الأردن الأسبوع الحالي

البت بقرار إدخال مواد غذائية تتضمن ثاني أكسيد التيتانيوم الأسبوع الحالي

ترجيح اعلان نتائج القبول الموحد لطلبة التكميلي نهاية الاسبوع الحالي

قرار هام للطلبة الاردنيين في تركيا.. تحويل دوام الفصل الثاني في جامعات عن بعد

تركيا: قوة زلزال الاثنين تعادل 500 قنبلة نووية

الهواري يؤكد أهمية التوسع في الاختصاصات الصحية

فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بمحافظات الشمال غداً - أسماء

تمديد فترة تقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية حتى الأحد

السبت، 11-02-2023 02:12 م

دكتور طب شرعي يكشف حالة الجثث تحت أنقاض زلزال تركيا وسوريا

20232715857527638113793375272411


الوكيل الإخباري - خاص

كشف رئيس جمعية اختصاصيي الطب الشرعي بنقابة الأطباء الدكتور أحمد بني هاني الحالة التي ستؤول إليها الجثث تحت أنقاض زلزال تركيا وسوريا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.اضافة اعلان


وقال بني هاني لـ"الوكيل الإخباري"، إن درجات الحرارة المتدنية في موقع الأنقاض تساعد على بقاء الجثث كما هي دون ظهور آثار للتعفن أو التحلل أو خروج رائحة كريهة منها.

وأضاف أن الجثث في الظروف الطبيعية تبقى لمدة 72 ساعة دون ظهور أي علامات تدل على تعفنها أو تحللها.

وأشار بني هاني إلى أن الأجواء الباردة ونسبة الرطوبة في مكان الجثث تسهم بالحفاظ عليها من التحلل وهو ما يتيح لفرق الإنقاذ إخراجها دون أي تحلل أو تعفن.

وبيّن أنه لا يمكن الجزم بحالة الجثث لو استمرت عمليات البحث والإنقاذ لفترة تزيد على 10 أيام، وأن ذلك يعتمد على درجات الحرارة والرطوبة.

وحول تأثر الأشخاص الأحياء بالجروح والإصابات، لفت بني هاني إلى أنه في حال كان الأشخاص المصابون لا يعانون من أي أمراض فإن أجسامهم ستقاوم الالتهابات وفي حال كانوا مصابون بأمراض مثل السكري فإن إصابتهم ستزداد.

وحتى اليوم السبت، تجاوزت حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا الذي وقع فجر الاثنين الماضي، 25 ألف قتيل و80 ألف جريح.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
leb-scaled

نقابة الصيادلة: 3 ملايين دولار حصيلة التبرعات لمتضرري الزلزال بسوريا

23

البت بقرار إدخال مواد غذائية تتضمن ثاني أكسيد التيتانيوم الأسبوع الحالي

The University of Jordan Entrance - (Al Ghad)

ترجيح اعلان نتائج القبول الموحد لطلبة التكميلي نهاية الاسبوع الحالي

933356a441774529f73ddfd8d84d011d

الهلال الأحمر الأردني يعلن عن يوم طبي مجاني غدا

-1761389651

التربية تطلق ورشة جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي

001

حزب الأرض المباركة يعقد مؤتمره العام التأسيسي

أخبار متعلقة
ط

الخارجية: طفلة أردنية تحت الأنقاض والبحث مستمر عن مواطنَين أردنيّين مفقودين بتركيا

63e66bafd541d

مستشفى ميداني أردني عسكري في تركيا لمساعدة ضحايا الزلزال

329601603_982060176511865_5732427890300158701_n

ماذا تعرف عن فريق الإنقاذ الأردني الذي ينفذ عمليات الإنقاذ في تركيا وسوريا؟

5202227122358519640995 (1)

الخصاونة: إرسال مساعدات إنسانية لسوريا وتركيا

1000063128

وزارة الخارجية: توجه لافتتاح قنصلية عامة للأردن في اسطنبول

0L5A0256

قرار مرتقب حول تنظيم الدور والأجور للعاملين بنقل الحاويات