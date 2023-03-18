دوام موظفي شركة البريد في شهر رمضان

الوكيل الإخباري - حدد رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، ساعات الدوام الرسمي في مقر الإدارة العامة للشركة في منطقة المقابلين، وفي مراكز مديريات البريد في المحافظات خلال شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.

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وجاء التعديل تنفيذا لبلاغ رئيس الوزراء المتضمن تحديد ساعات الدوام الرسمي للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات التابعة لها، والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة.



كما قرر الداوود في بيان صحفي، اليوم السبت، تحديد دوام المكاتب البريدية والتي لها طبيعة خاصة في العمل والمتواجدة في العاصمة والمحافظات بما في ذلك أيام السبت على النحو التالي: المكاتب البريدية التي كان دوامها يبدأ من الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة والنصف من بعد الظهر، سيصبح من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة من بعد الظهر، والمكاتب البريدية التي كان دوامها يبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، سيصبح دوامها من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر.



وأضاف الداوود أن المكاتب المتواجدة في الجامعات والمولات والدوائر المختلفة التي يوجد فيها مكاتب بريدية ، ترك ترتيب دوامها لمدراء المديريات بما يتناسب مع دوام المؤسسات التابعة لها ،كما تم تحديد دوام الأقسام الإدارية في مركز التبادل الدولي من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر بما في ذلك أيام السبت، على أن يتم تحديد دوام بقية الأقسام الداخلية في المركز من قبل مدير مركز التبادل الدولي.

