دودين : الحكومة ماضية في إجراءات عودة التعليم الوجاهي بالجامعات



الوكيل الاخباري - اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، المهندس صخر دودين أن الحكومة ماضية في إجراءات عودة التعليم الوجاهي في الجامعات الشهر المقبل، كاشفاً عن حملة سيطلقها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالتعاون مع وزارة الصحة قريباً لتكثيف عدد المراكز المخصصة لتلقي المطاعيم المضادة لكورونا في الجامعات.



وأشار إلى أهمية أن تسلط وسائل الإعلام الضوء على مكامن الخلل والضعف في أداء بعض المؤسسات، مع ضرورة المحافظة على سمعة الأردن محلياً وعالمياً.

اضافة اعلان