دودين : توجه لإنشاء سكك حديدية للمواطنين والبضائع

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الإعلامي باسم الحكومة المهندس صخر دودين بعضاً من الانجازات التي تحققت خلال العقدين الماضيين.

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و بين دودين في تصريحات صحافية أن الـ10 الأشهر الماضية، تم مضاعفة النظام الصحي 3 أضعاف، بزيادة أعداد المستشفيات وغرف العناية الحثيثة وغرف الأوكسجين وتعيين 2500 طبيب وممرض وفنيي المختبرات”.



وتابع "عدد المستشفيات تضاعف في آخر عشرين سنة، كذلك حصلت قفزة في أعداد الجامعات بعد أن بلغت 32 جامعة و45 كلية مجتمع، وأصبحنا قبلة للتعليم”.



ولفت أن قرابة 11900 كم من الطرق أنشئت خلال العقدين الماضيين، فيما كان للسدود التي أنشئت أثرا إيجابيا رغم مستوى الجفاف الذي نمر به، مشيرا إلى أن الناقل الوطني سيكون فاعلا خلال الفترة القادمة. .



وحول النقل العام، قال دودين إن الباص سريع التردد بدأ بالعمل وسيكون هناك خط بين الزرقاء والعاصمة حيث يتنقل فيه أكثر مليون شخص يوميا.

وأكد إلى أن الحكومة تفكر بتعميم مشروع الباص سريع التردد وتطبيقه كل مناطق أخرى بشكل أسرع، للتخفيف على الأردنيين وتسهيل تنقلهم .



وضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي، قال دودين إنه جرى رصد مبلغ 3.5 مليار لمشروع الناقل الوطني والسكك الحديدية، موضحاً أن مشروع السكك الحديدية وبالتعاون مع القطاع الخاص سيكون بتكلفة أولوية تصل إلى مليار و600 مليون دينار، ويشمل خطين أحدهما للبضائع (العقبة معان الماضونة) وخط آخر للركاب العقبة معان/ عمان.

وتباع" إن تكلفة البرامج الحكومية المعنية لمواجهة جائحة كورونا بلغت نحو مليار دولار، مبيناً أنه وفي شهر 12 من العام الفائت تقدمت الحكومة بمبلغ 300 مليون دينار من خلال برنامج استدامة وتكافل للمتعطلين عن العمل والعمالة اليومية.

وأضاف أنه وفي نهاية شهر 4 قامت بإجراءات تحفيزية مبلغ 448 مليون دينار لتجاوز تلك الفترة.



وأشار دودين إلى الفتح المتدرج، حيث بني على معايير تلقي الجرعات والوصول إلى المناعة الاجتماعية، حيث حددت مراحل الفتح التي أعلنت عنها الحكومة بناء على ذلك.

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