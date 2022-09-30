دورات تدريبية في مجال المعرفة الرقمية بهيئة شباب كلنا الأردن

الوكيل الإخباري - أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بالتعاون مع وزارة الريادة والاقتصاد الرقمي حقيبة تدريبة متكاملة تعنى بالمعرفة الرقمية وتستهدف الشباب في جميع المحافظات.

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ووفق بيان صادر عن الهيئة اليوم الجمعة، سيتم تنفيذ الحقيبة على شكل دورات تدريبية من خلال محطات المعرفة المتواجدة في مقرات الهيئة، ضمن محور التمكين المعرفي والتدريب وبناء القدرات.



وتأتي هذه الأنشطة ضمن رؤية الهيئة الرامية لتفعيل دور الشباب كشريك حقيقي ومؤثر في الحياة العامة، سواء على الصعيد الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي, وذلك من خلال بناء قدرات الشباب، إضافة إلى التشبيك بين مختلف المؤسسات.



ولتحقيق هذه الغايات اعتمدت الهيئة (13) محطة معرفة و(6) حاضنات أعمال، تم تجهيزها بأجهزة حاسوب ووسائل تدريبية مساندة مزودة بعدد من الوسائل الفنية اللازمة لعقد الدورات التدريبية المختلفة التي توفرها وزارة الريادة والاقتصاد الرقمي من خلال مدربين متخصصين.

وتواكب الدورات، المعرفة الحديثة والتسارع الرقمي لتلبية حاجات الشباب الأردني وتأهيله لسوق العمل، مثل الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، الطباعة، الإعداد لقواعد البيانات، صيانة الحاسوب، واللغات، إدارة الوقت، إدخال البيانات وأعمال السكرتاريا، مهارات القيادة، والطباعة، وتدريب المدربين والبرمجيات المختلفة.



وقالت الهيئة في بيانها، إن الفرصة متاحة للراغبين بالمشاركة في الدورات من خلال زيارة مقراتها في المحافظات والتواصل مع المنسقين في الميدان، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، مشيرة إلى أن هذه الدورات تقدم مجانا.