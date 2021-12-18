دورة تدريبية حول مهارات النجاح بالعقبة

الوكيل الاخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية اليوم السبت، دورة تدريبية بعنوان "مهارات النجاح "، لإكساب المشاركين مهارات حياتية تفاعلية وأدوات معرفية لتحقيق التطور المهني والشخصي، بمشاركة 20 شابة في مقر الصندوق الأردني الهاشمي في الريشة.



وبين منسق الهيئة في العقبة عمر العشوش، أن الدورة تضمنت المهارات والأدوات التفاعلية التي تسهم برفع كفاءة وقدرات المشاركين بإيجاد وسائل تعزز فرص النجاح والقيادة في حياتهم اليومية، وإيجاد حلول موضوعية ومنطقية للمشكلات التي تواجه المجتمع والأفراد.

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