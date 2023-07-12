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الأربعاء، 12-07-2023 04:28 م

دورة تدريبية عن إعادة تدوير النفايات المنزلية بالطفيلة

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الوكيل الاخباري - نظمت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين في الطفيلة، دورة تدريبية بعنوان " دورها ولبيتك رجعها " لتكريس المهارات والممارسات البيئية الإيجابية، ودمج المرأة بالعمل البيئي، والتدريب على إعادة تدوير المخلفات للحد من ظواهر التلوث البيئي ورفع الوعى حول القضايا البيئية.

ويأتي تنظيم الدورة، ضمن مشروع الدعم المجتمعي الذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية " جهد"، بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

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