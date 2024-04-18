دورة تدريبية لموظفي التشغيل في وزارة العمل حول أساسيات الإرشاد المهني

الوكيل الاخباري- افتتحت مدير مديرية التشغيل والفروع الإنتاجية في وزارة العمل نجاح البريقي في معهد الإدارة العامة أعمال الدورة التدريبية "أساسيات الإرشاد المهني" بالتعاون مع مشروع التشغيل في الأردن 2030 وشركة دار الخبرة، لعدد من موظفي مديرية التشغيل في وزارة العمل.

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وقالت البريقي إن هذه البرامج تؤهل موظفي التشغيل ومساعدتهم لتقديم افضل الخدمات للباحثين عن عمل والتركيز على الدور الأساسي للمرشدين المهنيين.



وتهدف الدورة التي ستستمر لثلاثة أيام، إلى اكساب المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة ذات العلاقة بأساسيات الارشاد والتوجيه المهني من منظور تطبيقي، الى جانب تزويدهم بالمعارف والمهارات والقيم السلوكية والمؤسسية لتنفيذ جلسات ارشادية متخصصة للباحثين عن عمل.



يشار إلى أن مشروع التشغيل 2030 انطلق بداية عام 2020 و من خلال الوكالة الألمانية حيث تم تأهيل وتطوير خمس مديريات واقسام تشغيل من خلال تقديم الدعم اللوجيستي كمرحلة أولى، وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية خلال عام 2024.

