الإثنين 09-01-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 09-01-2023 05:21 م

دورة لأصدقاء الشرطة في مركز شابات عبين عبلين بعجلون

الأمن العام


الوكيل الاخباري - جرى، اليوم الاثنين في مركز شابات عبين عبلين، عقد الدورة التدريبية لأصدقاء الشرطة بمشاركة 25 شابا.

وأشار مدير أمن قضاء شرطة عجلون أكرم بني حمدان إلى أهمية التشاركية بين جهاز الأمن العام ومؤسسات المجتمع المحلية استمرارا لنهج التواصل الدائم مع المواطنين في المجالات كافة من خلال عقد العديد من المحاضرات التوعوية والتثقيفية والإرشادية في المجالات الأمنية والمجتمعية وتوضيح دور وواجبات الأمن العام والتي تهم جميع شرائح المجتمع.

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