عجلون : اطلاق مبادرة قافلة الابتسامة

الوكيل الاخباري - أطلقت في مركز شباب عبين عبلين في محافظة عجلون اليوم الخميس وبالتعاون مع مدرسة نجوم المجد النموذجية ومؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب وبدعم من اللجنة الدولية للإغاثة مبادرة بعنوان "قافلة الابتسامة.. أهلا سمسم" بمشاركة 150 طفلا من المدرسة وأمهات وممثلين عن المجتمع المحلي.



وقال رئيس المركز رائد المومني، إن فعاليات القافلة اشتملت على أنشطة، منها محطة القياس والترخيص للأطفال وجلسة توعوية للأمهات حول الكشف المبكر عن حالات الإعاقة والتوحد ومحطة تطوير التعلم عند الأطفال من خلال اللعب والرسم .

اضافة اعلان