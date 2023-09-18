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الإثنين، 18-09-2023 05:33 م

دوريات نجدة تقودها كوادر من الشرطة النسائية بعمان - صور

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الوكيل الاخباري - باشرت مديرية الأمن العام اليوم تسيير دوريات نجدة من مرتبات الشرطة النسائية في محافظة العاصمة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق، لا سيّما مع الحالات التي تستدعي وجود مرتبات الشرطة النسائية .

وستعمل دوريات الشرطة النسائية جنباً الى جنب مع العاملين في دوريات النجدة الموجودين في الميدان، وذلك بعد خضوعهن لبرامج تدريبية وتأهيلية وإشراكهن بالدورات المختصة التي تعقدها مديرية الأمن العام، وبما يمكنهن من التعامل السليم مع متطلبات العمل كافة، وتنفيذ واجباتهن وفق أعلى المستويات والمعايير.

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