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السبت، 05-08-2023 11:14 م

ديانا كرزون ووائل كفوري يختتمان فعاليات مهرجان جرش في دورته الـ37

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الوكيل الإخباري- وسط حضور جماهيري حاشد، اختتم الفنانان اللبناني وائل كفوري والأردنية ديانا كرزون، حفلات المسرح الجنوبي، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته ال 37 ، التي تقام تحت شعار "ويستمر الفرح"، وتحل جمهورية مصر العربية ضيف شرف المهرجان.

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وبدأت ديانا حفلها بأغنيتها الشهيرة "رأسك بالعالي"، لتأخذ الجمهور معها بصوتها الطربي في رحلة غنائية، قطفت فيها من كل بستان زهرة، برفقة فرقتها الموسيقية "الليدرز باند" بقيادة الفنان محمد عصفور.


وتفاعل الجمهور مع الأغنيات التي قدمتها تالياً، ومنها أغنية "أردنية هالليلة" التي صارت نشيداً مدهشاً في كل حفلاتها، قبل أن تقدم أغنيات: "ولعانة"، و"عالي علمنا" و"هيلا يا أردنية"، لتشتعل المدرجات رقصاً ودبكات وتصفيقاً. تفاعلاً مع نجمتهم المحبوبة.


ولم تغفل ديانا أن تقدم للجمهور جرعة عالية من الطرب، بأغنية الراحلة وردة الجزائرية "حرمت أحبك"، قبل أن تحتفي بجمهورية مصر العربية "ضيف شرف فعاليات مهرجان جرش هذا العام"، من خلال تقديمها "ميدلي" من أغنيات السيدة أم كلثوم، ولم تتوقف ديانا عن مفاجآتها، فقدمت العازف شريف المعايطة خلال "الميدلي"، ليقدم عزفاً منفرداً على آلة الأوكورديون، وهو أحد الموسيقيين الأردنيين الشباب الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وختمت ديانا حفلها بـ"ميدلي" لأشهر الأغاني الأردنية التي يعرفها الجمهور بصوتها، مثل: "حنا كبار البلد، الورد فتح، يا أبو قضاضة بيضا، وين ع رام الله"، ليخرج جمهورها من الحفل منتشيا بالطرب وسعيدا بفنانته المحبوبة.
وكان المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، أيمن سماوي كرم ديانا في بداية حفلها، مثنيا على إبداعها ونجوميتها وحضورها الجماهيري.


وفي فقرته، أشعل الفنان وائل كفوري، حماس جمهوره الذي بقي متفاعلا معه طيلة فترة غنائه، حيث نوع في برنامجه الغنائي بين قديمه وجديده.


وبدأ حفله بأغنية " شو رأيك" التي تعد من أبرز أغاني مشواره الفني، قبل أن يقدم مجموعة من أبرز أغانيه المشهورة، مثل: "سألوني" و"لو حبنا غلطة" و"يا ضلي يا روحي" و"كلنا ننجر" و"البنت القوية" و"مين حبيبي أنا"، ليكون صوت كفوري الطربي المليء بالشجن عنواناً لآخر حفلات المهرجان الجماهيرية.


وعاش الجمهور الأردني والزوار من السياح والأشقاء العرب والأصدقاء الأجانب، 11 يوماً من الفرح والفعاليات الثقافية والفنية المحلية والعربية والعالمية، التي عكست وتلاقي الثقافات والحضارات المختلفة، في بوتقة ثقافية واحدة وفرها مهرجان جرش، أمام محبي الثقافة والفنون.

 




 

 


 

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