بيان من السفارة الأردنية بالقاهرة حول طلبة طب 6 أكتوبر

الوكيل الإخباري - أكدت الملحقية الثقافية بالسفارة الأردنية في القاهرة أنها تتابع بشكل مستمر أوضاع الطلبة الأردنيين في جمهورية مصر العربية وعلى اطلاع دائم بكافة التفاصيل المتعلقة بهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.



وقالت في بيان، اليوم الاثنين، إنه فيما يتعلق باعتماد نتائج الطلبة في جامعة 6 أكتوبر فهي عملية فصلية تحكمها مواعيد زمنية مقررة مسبقاً ومعلنة ضمن "التقويم الجامعي" حيث يتم نشره واعتماده قبيل بداية كل عام جامعي، فبعد فترة الامتحانات النهائية تعلن النتائج الأولية التي يعقبها فترة زمنية محددة للتظلمات وفقاً للتعليمات الجامعية والتي قد يترتب عليها تعديل النتائج بناء على ما يثبت من تظلمات وبعد استكمال إعداد النتائج لكافة الطلبة يتم تسلسل اعتمادها من قبل المجالس الأكاديمية في الجامعة (مجلس القسم، مجلس الكلية، مجلس الجامعة) ليصار إلى اعتمادها بشكلها النهائي.

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وأضافت أن الاجراءات الجامعية المحددة ضمن التقويم الجامعي هي اجراءات متعارف عليها ومتبعة ضمن البيئة الأكاديمية لدى كافة الجامعات في العالم وليس فقط في الجامعات المصرية أو الأردنية ويتعذر تجاوز مرحلة قبل أخرى بسبب التراتبية التي تحكم هذه الاجراءات.

وأشارت الملحقية الثقافية إلى أن هذه المواعيد تنطبق على الطلبة في الجامعات بمختلف جنسياتهم ولا تنحصر بجنسية دون أخرى على خلاف ما يشاع من البعض أن الجامعة أعلنت اعتمادها لنتائج الطلبة باستثناء الطلبة الأردنيين.



وبيّنت أنه وفقا للسنوات السابقة فقد جرت العادة أن يتم اعتماد نتائج الطلبة بشكلها النهائي في جامعة 6 أكتوبر خلال الثلث الأخير من شهر تموز أو مع الأسبوع الأول من شهر آب، وقد تواصلت الملحقية الثقافية مع إدارة الجامعة لمراعاة الظرف الخاص بالطلبة الأردنيين فيما يتعلق بموعد بدء دورة الامتياز لدى المجلس الطبي الأردني واعتبارهم حالة خاصة استثنائية لإعلان نتائجهم واعتمادها بشكل مبكر هذا العام مقارنة بما كانت عليه بالأعوام السابقة، حيث استجابت إدارة الجامعة بإعلان اعتماد نتائج خريجي كلية طب الأسنان وأكدت أنه وقبل نهاية الأسبوع سيتم إعلان نتائج خريجي كلية الطب البشري.

وكان ناشد طلبة أردنيون في جامعة 6 أكتوبر بمصر السفارة الأردنية بالتدخل لإنهاء اجراءات التدقيق لشهادات الطلبة من الجامعة.



وقالوا لـ "الوكيل الإخباري" إن الطلبة الأردنيين في جامعة 6 أكتوبر وعددهم 100 طالبا ينتظرون اعتماد شهاداتهم الجامعية للخضوع إلى امتحان الإمتياز المقرر عقده بـ 20 تموز الحالي.