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الإثنين، 17-07-2023 01:26 م

طلبة أردنيون في جامعة 6 أكتوبر يناشدون السفارة الأردنية بمصر

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

ناشد طلبة أردنيون في جامعة 6 أكتوبر بمصر السفارة الأردنية بالتدخل لإنهاء اجراءات التدقيق لشهادات الطلبة من الجامعة.

وقالوا لـ "الوكيل الإخباري" إن الطلبة الأردنيين في جامعة 6 أكتوبر وعددهم 100 طالبا ينتظرون اعتماد شهاداتهم الجامعية للخضوع إلى امتحان الإمتياز المقرر عقده بـ 20 تموز الحالي.

وأضافوا أن اذا لم يتم اعتماد العلامات قبل الموعد المقرر سيتأخر طلبة الطب 5 أشهر على الأقل للخضوع إلى الامتحان المقبل.

وأشاروا إلى أن الطلبة الاردنيين فقط واجهوا عقبة التأخير في انهاء الإجراءات وان الطلبة المصريين تم انهاء اجراءات اعتماد شهاداتهم منذ أسبوع.

بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المسؤولة

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