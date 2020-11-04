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الأربعاء، 04-11-2020 12:38 ص

ديوان الخدمة للوكيل : نعمل حاليا على تعيين عدد من الاطباء في العاصمة والمحافظات

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في تصريح خاص للوكيل الاخباري تفصيلات التعيين المتعلقة بالكوادر الطبية والصحية خاصة في ظل الحاجة الماسة في المرحلة الحالية للايدي العاملة في وزارة الصحة .

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وقال الناصر ان ديوان الخدمة المدنية يعمل حاليا على استكمال اجراءات تعيين اخر دفعة طلبت من الاطباء وعددهم ١٠٠ طبيب ، وصلت الديوان من وزارة الصحة في ٢٦ من شهر تشرين اول الماضي ، منهم ٢٠ على العاصمة تم التنسيب لتعيينهم مباشرة .

 

واضاف الناصر ان هناك عددا من الممتحنين اكملوا اجتاز المقابلة الشخصية فيما ستجري مقابلات لمرشحي اقليم الشمال نهاية الاسبوع الجاري ممن سبق واجتازوا الامتحان التنافسي .

 

كما سيتم وفق الناصر اليوم الاربعاء حصر مخزون محافظة الكرك من الاطباء على الكشف الرئيسي وعددهم ٨٧ ، تمهيدا لاخضاعهم للمقابلات ، مع العدد المتوفر حاليا من الناجحين سابقا وعددهم ٥ اطباء .

 


 




 

 


 

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