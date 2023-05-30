ديوان الخدمة يطلق جائزة الموظف المثالي

الوكيل الإخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية خلال تعميم أصدره اليوم للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية عن إطلاق جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية في دورتها الخامسة عشرة لعام 2023، وذلك وفقاً لأحكام المادة (34) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، وحدد التعميم يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 آخر موعد لاستلام الترشيحات من الدوائر الحكومية على النظام الإلكتروني الخاص بالجائزة.



وعن إطلاق جائزة الموظف المثالي في دورتها الجديدة تحدث رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة مبارك الخلايلة بان اطلاق الجائزة يأتي انسجاما مع الأولويات الوطنية المنبثقة عن التوجيهات الملكية السامية لرفع كفاءة الخدمة المدنية ودعم الإبداع والتميز، وتحقيقا لمضامين المبادرات المعتمدة ضمن مكون الموارد البشرية في خارطة تحديث القطاع العام.

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وأشار الخلايلة لاهمية دور مسؤولي وحدات الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية في تحقيق مضامين الجائزة ودعم وتعزيز خطط الإصلاح والتطوير الإداري، من خلال رفع سوية ملفات الموظفين المرشحين للجائزة خاصة وان المرحلة القادمة تستدعي تكاثف جهود جميع العاملين في الجهاز الحكومي لتحقيق الرؤى الملكية السامية .



ولفت إلى أن الديوان يستعد لتكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الرابعة عشر لعام 2022،وأن على الموظفين الراغبين في الترشح للجائزة في دورتها الجديدة الاستفادة من مبادرة سفراء التميز التي أطلقها الديوان لغايات تعميم الخبرات والتجارب المميزة للموظفين الفائزين بالجائزة في دورات سابقة.

