ديوان الخدمة يعد دراسة للتخصصات المطلوبة لسوق العمل

الوكيل الإخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن الاستعدادات تجري حاليا بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، تزامنا مع انتهاء امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي”، لحضر وتصنيف تخصصات الجامعات وكليات المجتمع المطلوبة والراكدة أو المشبعة، لغايات الاستعداد لنشر دراسة واقع العرض والطلب قريبا.

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وأوضح الناصر أن الدراسة تهدف إلى اطلاع طلبة الثانوية العامة وذويهم على واقع التخصصات العلمية المطلوبة، وخصوصا التخصصات التقنية والمهنية والفنية التي يحتاجها سوق العمل الأردني والإقليمي والعالمي، وتلك المصنفة "غير مطلوبة".

وأشار إلى أن محتوى الدراسة الإحصائي يوفر تحليلاً شاملاً لواقع عملية العرض والطلب على التخصصات العلمية على مستوى المملكة والمحافظات والنوع الاجتماعي والمؤهل العلمي (جامعي/ دبلوم شامل) وعدد الملتحقين بالتخصصات على مقاعد الدراسة حاليا، إضافة إلى بيانات متعلقة بأعداد طلبات التوظيف لدى مخزون الديوان على جميع التخصصات وأعداد المعينين عليها على مدار 3 سنوات،



كما يشمل المحتوى، بحسبه، قوائم ملحقة تتضمن أكثر التخصصات طلبا في الخدمة المدنية على مستوى المملكة، اضافة إلى إحصائيات بحيث يتمكن المستفيد (طالب أو باحث) من الحصول على بيانات دقيقة حول واقع حال التخصص في الجامعات وكليات المجتمع.



وأكد الناصر أهمية توعية الشباب للتعرف على التخصصات الجديدة والحديثة المهمة على مستوى العالم، والتي يطلق عليها "مهن المستقبل"، التي يحتاجها القطاع الخاص باعتباره المشغل الاساس للقوى العاملة في أي دولة، والمرتبطة بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب والبرمجة، كعلم الروبوتات، والذكاء الصناعي، وأمن الشبكات، والأمن السيبراني وغيرها، بعيداً عن التخصصات الانسانية وخصوصاً التعليمية الراكدة والمشبعة.



وأوضح ان الديوان بحث مؤخرا مع المختصين في القطاعين العام والخاص واقع الطلب على تخصصات الدبلوم الفني وآلية التعامل مع هذا البرنامج المهم، من حيث مدة الدراسة ومجالها، وشروط القبول فيها، ومنح شهادات مزاولة المهنة وعدد الملتحقين بها مقارنة بحجم الطلب عليها في سوق العمل المحلي، لغايات تشجيع الشباب على التوجه نحو دراستها والعمل فيها.

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