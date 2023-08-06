ديوان الخدمة يعلن التخصصات الراكدة والمطلوبة اليوم الأحد

الوكيل الإخباري - يعقد

اضافة اعلان

رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الأحد، مؤتمرا صحفيا لإطلاق "دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية".ويأتي المؤتمر لغايات إطلاع الطلبة وأولياء أمورهم على مؤشرات العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية.ويشارك في المؤتمر الصحفي، رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.