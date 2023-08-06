الأحد 06-08-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي: القبول الموحد في كليات المجتمع بدلا من القبول المباشر

التخصصات المطلوبة للطلبة الجامعيين الذكور والإناث - تفاصيل

وفاة و3 إصابات بحادث تصادم على طريق المفرق - الزرقاء

الأردن يعزي جورجيا بضحايا انهيار التربة في منطقة راتشا

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي: التخصصات التقنية والمهنية مطلوبة أكثر بالسوق المحلي

بيان من الضمان الاجتماعي لكافة المنشآت العاملة في الأردن

انتشار غير مسبوق للمطاعم الأردنية في قطر.. تعرّف على أبرز المأكولات

الناصر: 465 ألف طلب توظيف لدى ديوان الخدمة.. وتخصصات مشبعة وراكدة لأكثر من 10 سنوات

السوق المركزي: إقبال على المانجو بالأسواق المحلية وسعر الكيلو 120 قرشاً

قانوني يوضح موعد بدء العمل بقانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن

الأحد، 06-08-2023 09:08 ص

ديوان الخدمة يعلن التخصصات الراكدة والمطلوبة اليوم الأحد

820232164839837139962


الوكيل الإخباري - يعقد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الأحد، مؤتمرا صحفيا لإطلاق "دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية".اضافة اعلان


ويأتي المؤتمر لغايات إطلاع الطلبة وأولياء أمورهم على مؤشرات العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية.

ويشارك في المؤتمر الصحفي، رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202127112743560179943

التعليم العالي: القبول الموحد في كليات المجتمع بدلا من القبول المباشر

82022795420618935092

التخصصات المطلوبة للطلبة الجامعيين الذكور والإناث - تفاصيل

25

وفاة و3 إصابات بحادث تصادم على طريق المفرق - الزرقاء

1827247761

الأردن يعزي جورجيا بضحايا انهيار التربة في منطقة راتشا

471087_1_1665125426

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي: التخصصات التقنية والمهنية مطلوبة أكثر بالسوق المحلي

82023311317525857087

بيان من الضمان الاجتماعي لكافة المنشآت العاملة في الأردن

أخبار متعلقة
ديوان الخدمة

مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي - أسماء

720231895926961855506

ديوان الخدمة يوضح حول المتقدمين للوظائف الحكومية

1798

مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي - أسماء

M63A0610 - Copy

الأوقاف تدعو مرشحين لإجراء المقابلة الشخصية لوظيفة إمام - أسماء

720231764836566380306

بيان من ديوان الخدمة بشأن تعيين متقدمين لوظائف الفئة الثالثة

720231614541620381745

وزارتا العدل والادارة المحلية تدعوان هؤلاء لامتحان توظيفي - أسماء