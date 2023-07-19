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الأربعاء، 19-07-2023 12:17 م

ديوان الخدمة يوضح حول المتقدمين للوظائف الحكومية

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، أن الديوان مستمرّ باجراء الامتحانات التنافسية للمتقدمين للوظائف الحكومية، تمهيدا لترشيح الناجحين للتعيين في الدوائر والوزارات الرسمية.

وأضاف الناصر في تصريحات صحفية أن الامتحانات مستمرة من قبل الديوان، حيث يتم استدعاء عشرات المرشحين يوميا من كافة الاختصاصات، ليكون لدينا العدد الكافي من المتقدمين لتعبئة الشواغر المتوفرة في الوزارات والدوائر الرسمية.

وقال الناصر إن الديوان يقوم بترشيح المؤهلين حسب الاختصاصات المطلوبة في الدوائر الرسمية، مؤكدا أن الديوان يسعى لضبط الوظائف بالجهاز الحكومي وفقا للشواغر المتوفرة، التزاما بقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص.

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