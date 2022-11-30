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ديوان الخدمة يمدد فترة استقبال طلبات التوظيف

الأربعاء، 30-11-2022 02:24 م

ديوان الخدمة يمدد فترة استقبال طلبات التوظيف

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الوكيل الإخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، عن تمديد فترة استقبال طلبات التوظيف المقدمة لأول مرة من الجامعيين وخريجي الدبلوم الشامل والدبلوم الفني على الكشف التنافسي المقبل لعام 2023 حتى نهاية يوم الخميس 2022/12/8.

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وقال الديوان في بيان صحفي، إن القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين لإتاحة الفرصة لهم لاستكمال الوثائق المطلوبة حسب الأصول، لافتا إلى أن طلب التوظيف يجب أن يكون مكتملاً ومرسلاً بشكل نهائي، علماً بأن الطلب لا يعتبر مستلماً إلا بعد استلام المتقدم رسالة أشعار باستلام الطلب المقدم.


ولفت ديوان الخدمة إلى أن طلبات التوظيف المقدمة حتى نهاية يوم الخميس 8 كانون الأول سيتم إدراجها على الكشف التنافسي لعام 2023 ، وسيتم إدراج الطلبات التي ترد بعد ذلك التاريخ على الملحق.


يشار إلى انه سيتم العمل على تحديث الخدمات الإلكترونية المتوفرة من خلال موقع الديوان الإلكتروني في الفترة 9 إلى 12 كانون الأول وعليه فانه سيتعذر مؤقتاً الدخول إلى رابط الخدمات الإلكترونية خلال تلك الفترة.


 




 

 


 

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