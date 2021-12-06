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الإثنين، 06-12-2021 12:41 م

"ذبحتونا" توضح حول مطالبات بعض أولياء الأمور بالتعليم عن بُعد

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

أشار الدكتور فاخر دعاس منسق الحملة الوطنية لحقوق الطلبة "ذبحتونا" أن مطالبات بعض أولياء الأمور بتحويل الفصل الدراسي الثاني للتعليم عن بُعد جاءت بسبب ضغوطات الظروف المحيطة أهمها ارتفاع إصابات كورونا في المملكة و تجاوز نسبة الفحوصات الإيجابية إلى 10% .اضافة اعلان


وتوقع دعاس في حديث لـ " الوكيل الإخباري" اليوم الإثنين  أن يكون الوضع الوبائي خلال الفصل الدراسي الثاني جيداً مع زيادة نسب التطعيم بلقاح كورونا ، إضافة الى حملة التطعيم الاختيارية لطلبة المدارس و اشتراط تلقي جرعتي اللقاح لدخول الحرم الجامعي للطلبة والهيئة التدريسية اعتباراً من العام القادم. 

وكان خبير الأوبئة الدكتور ابراهيم البدور اوصى بأهمية تخيير أولياء أمور الطلبة بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد في الفصل الدراسي الثاني بعد أن طالب عدد منهم بتحويل التعليم الوجاهي .

 




 

 


 

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