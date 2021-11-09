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الثلاثاء، 09-11-2021 11:02 م

رئيس آل البيت ومدير مركز الملك سلمان للإغاثة يبحثان التعاون

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور ومدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن سعود بن عبد العزيز الحزيم اليوم الثلاثاء، التعاون الثنائي بين الجامعة والمركز في مجالات التطوع وتمكين المجتمع.

وأشار الضمور خلال استقباله الحزيم الى ان دور الجامعة الوظيفي لا ينحصر بتقديم المعرفة بل يتعداه إلى إدارة الأزمات وتقديم الدراسات والخدمة الاجتماعية والعمل التطوعي والإنساني و توفير فرص تعليمية للاجئين السوريين والشباب الأردني في المناطق المتضررة من اللجوء.

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