رئيس الجامعة الهاشمية يؤكد تعزيز الوعي للوقاية من سرطان الثدي

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، خلال رعايته اليوم الخميس، انطلاق حملة التوعية بسرطان الثدي التي نظمتها كلية التمريض بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، أهمية تعزيز الوعي الصحي للوقاية من سرطان الثدي وتشجيع الكشف المبكر عنه وتحسين القدرة للوصول إلى مراكز الكشف المبكر.



ودعا الدكتور الزبون، بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور سلطان المعاني والدكتور خالد الحياري وعميد شؤون الطلبة الدكتور صادق شديفات، إلى تضمين المساقات العامة في الجامعات والمدارس حول رفع الوعي الصحي بشكل عام والأمراض الأكثر انتشاراً في الأردن والمنطقة وكيفية الوقاية منها .

اضافة اعلان