رئيس الجمعية الأردنية لاختصاصي الجلد يكشف اعراض الاصابة بالحصبة وطرق الوقاية

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

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أوضح رئيس الجمعية الاردنية لاختصاصي الجلد في نقابة الأطباء الأردنية الدكتور أيمن القعقاع أن الحصبة هي التهاب فيروسي شديد العدوى ينتقل عن طريق الهواء من خلال العطاس او التنفس المباشر او عند ملامسة الأسطح الملوثة برذاذ شخص مصاب .



واكد القعقاع لـ "الوكيل الإخباري" ان للحصبة نوعان ، الحصبة العادية والتي تتمثل اعراضها الرئيسية بارتفاع درجة حرارة الجسم (38 وما فوق ) والتي قد تستمر من ٤-٧ ايام بالاضافة الى الاعياء العام واحمرار بالعيون واعراض تنفسية كسيلان بالأنف ، والكحة والطفح الجلدي الذي قد يظهر بعد قرابة الثلاثة ايام من الاصابة ، وقد تتسبب ايضاً بالاسهال ، و تمتد فترة حضانة المرض من سبعة ايام الى اربعة عشر يوماً.



والحصبة الألمانية، اعراضها اقل حدة من الحصبة العادية ، وتتمثل بارتفاع درجة الحرارة وطفح جلدي بشكل مختلف (اقل احمراراً من الطفح الجلدي في الحصبة العادية ) ويختفي عادةً خلال ثلاثة ايام. ونوه هنا ان هذا النوع يمثل خطورة على الحوامل ويجب مراجعة الطبيب مباشرة عند ظهور الأعراض .



واكد ان الاشخاص الغير متلقين لمطعوم الحصبة و مرضى نقص المناعة والاورام السرطانية وكبار السن والاطفال اقل من خمس سنوات هم فئات اكثر عرضة للاصابة بمضاعفات مرض الحصبة والتي قد تصل الى التهاب بالرئة .



وحول طرق الوقاية ، نصح القعقاع بعدم ملامسة المقتنيات الشخصية للشخص المصاب و عزله عن باقي الاسرة ، وشدد على اهمية تلقي المطاعيم الخاصة بالحصبة والتي تتبعها وزارة الصحة الاردنية منذ الطفولة لتلافي الاصابة بهذا المرض الفيروسي المعدي.