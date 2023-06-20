الصحة: حملة وطنية للتطعيم ضد الحصبة بعد عيد الأضحى

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني - تبدأ وزارة الصحة حملة وطنية للتطعيم ضد مرض الحصبة في كافة مناطق المملكة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وفق ما أفاد به أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول.



وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم تسجيل 97 حالة للإصابة بالمرض مؤخرا، لافتا إلى أن الإصابات ليست عالية وهي ضمن المعدلات الأقل في المنطقة حيث وصلت نسبة التطعيم ضد الحصبة في المملكة إلى 96%.



وأضاف أن الوزارة قامت بتحصين نحو 17 ألف شخص لم يسبق لهم التطعيم ضد المرض، موضحا أنه بإمكان أي شخص مراجعة المراكز الصحية المنتشرة في كافة مناطق المملكة للحصول على المطعوم وبشكل مجاني.



وأشار الشبول إلى أنه تم رصد إصابات بالمرض في محافظات إربد وعمان والزرقاء والمفرق، داعيا الأشخاص الذين لم يسبق لهم الحصول على المطعوم سواءً أكانوا كبارا بالسن أو تخلفوا عن تطعيم أبنائهم بالمطاعيم ضمن البرنامج الوطني وخاصة خلال فترة كورونا إلى مراجعة المراكز الصحية والحصول عليه.



وتعرّف الحصبة بأنها "مرض فيروسي حاد شديد العدوى، والعامل المسبب له RNA من عائلة الفيروسات المخاطية"، ويبدأ بحمى والتهاب ملتحمة العين وزكام وبقع على باطن الخد ومن اليوم الثالث إلى اليوم السابع يظهر طفح جلدي أحمر بقعي يبدأ على الوجه ومن ثم ينتشر إلى باقي الجسم ويستمر من 4 إلى 7 أيام.



ويكون مرض الحصبة أكثر شدة بين الأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة وعند الأطفال البالغين 12 سنة فما فوق، وينتقل مرض الحصبة عن طريق القطيرات وهي إفرازات بلعومية أنفية أصغر حجما من الرذاذ حيث يكون حجمها صغير جدا (أقل من 5 ميكرون) وهذا يفسّر سبب العدوى الشديدة للمرض.

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