الأربعاء 21-06-2023
الوكيل الاخباري

5 إصابات بحادث سير على الطريق الصحراوي

بلعاوي: 90% نسبة انتقال عدوى الحصبة من المصاب لمخالطيه

الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا: ننتظر زيارة بوتين

" العقبة الاقتصادية الخاصة" تُعلن عن توفر وظائف شاغرة - رابط التقديم

بلدية إربد: طلب إصدار تصريح لدفن الموتى أصبح الكترونياً - رابط

صندوق النقد يعد منصة عالمية لعملات رقمية خاضعة للبنوك المركزية

الخصاونة: لا يليق برئيس وزراء أن يقول القادم أسوأ

الغذاء والدواء: استيراد شحنة بديل حليب بيبيلاك AR وبانتظار الموافقة

وكلاء السيارات: 20 ألف سيارة دخلت السوق المحلي لا تتمتع بكفالات مصنعية

مخابرات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الأربعاء، 21-06-2023 12:38 م

بلعاوي: 90% نسبة انتقال عدوى الحصبة من المصاب لمخالطيه

8


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية الدكتور ضرار بلعاوي إن الشخص المصاب بفيروس الحصبة من الممكن أن ينقل العدوى بنسبة 90% لمخالطيه. 

اضافة اعلان


وأضاف بلعاوي لـ "الوكيل الاخباري" أنه من الطبيعي بحسب منظمة الصحة العالمية أن يصاب 5 أشخاص بالحصبة من كل مليون شخص سنوياً .


وحذر بلعاوي من انتشار فيروس الحصبة في الأردن بعد تسجيل حوالي 100 إصابة خلال 3 أشهر .


ودعا بلعاوي وزارة الصحة إلى إجراء الفحوصات العشوائية لفيروس الحصبة و تتبع المخالطين للمصابين ومخالطي المخالطين.


وحول مطعوم الحصبة شدد على تلقي الجرعات الثلاث للحصبة لمن لم يتلقاه في أي عمر باستثناء الحوامل مشيراً أن مطعوم الحصبة يتم إعطائه عادة للأطفال من عمر 6 أشهر فما فوق.


وختم "من الممكن أن يصاب الأشخاص المتلقين مطعوم الحصبة مرة أخرى بنسبة 1 إلى 3%" مشيراً أن الأشخاص غير متلقي المطعوم معرضون للإصابة في أي عمر .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1254

5 إصابات بحادث سير على الطريق الصحراوي

347255621_569319595375279_4058379716720347056_n

التعامل مع 1189 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

337430958_1588691311612708_6247576160565781684_n

" العقبة الاقتصادية الخاصة" تُعلن عن توفر وظائف شاغرة - رابط التقديم

WhatsApp Image 2023-06-21 at 11.42.25 AM

ديوان المحاسبة: نشر التقرير السنوي يؤكد على شفافية الديوان

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533

بلدية إربد: طلب إصدار تصريح لدفن الموتى أصبح الكترونياً - رابط

6492a5bf86019

الخصاونة: لا يليق برئيس وزراء أن يقول القادم أسوأ

أخبار متعلقة
420232791532342331757

3 إصابات بحادث تصادم ارتكبه سائق غير مرخص في إربد

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

مدير الأمن يوجه بفحص دوري لمركبات الشحن على الطرق الخارجية

520232385333707420933

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلة الشخصية - أسماء

0L5A1485 - Copy

الأردن يشارك بنقاش مجلس الأمن حول حماية المدنيين

1684847011070

مندوباً عن جلالة الملك الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

1613908343235

الداوود: ارتفاع نسبة المتعاملين مع البريد الأردني