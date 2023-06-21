بلعاوي: 90% نسبة انتقال عدوى الحصبة من المصاب لمخالطيه

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية الدكتور ضرار بلعاوي إن الشخص المصاب بفيروس الحصبة من الممكن أن ينقل العدوى بنسبة 90% لمخالطيه.

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وأضاف بلعاوي لـ "الوكيل الاخباري" أنه من الطبيعي بحسب منظمة الصحة العالمية أن يصاب 5 أشخاص بالحصبة من كل مليون شخص سنوياً .



وحذر بلعاوي من انتشار فيروس الحصبة في الأردن بعد تسجيل حوالي 100 إصابة خلال 3 أشهر .



ودعا بلعاوي وزارة الصحة إلى إجراء الفحوصات العشوائية لفيروس الحصبة و تتبع المخالطين للمصابين ومخالطي المخالطين.



وحول مطعوم الحصبة شدد على تلقي الجرعات الثلاث للحصبة لمن لم يتلقاه في أي عمر باستثناء الحوامل مشيراً أن مطعوم الحصبة يتم إعطائه عادة للأطفال من عمر 6 أشهر فما فوق.



وختم "من الممكن أن يصاب الأشخاص المتلقين مطعوم الحصبة مرة أخرى بنسبة 1 إلى 3%" مشيراً أن الأشخاص غير متلقي المطعوم معرضون للإصابة في أي عمر .

