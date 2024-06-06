رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من أهالي منطقة زهران

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن يبذل جهودا مكثفة ومتواصلة من أجل التوصل لوقفٍ دائم لإطلاق النار، وإيصال مساعدات إنسانية كافية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وبشكل مستدام.



وأضاف العيسوي أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدولية والإقليمية، تركز على ضرورة تحقيق وقف فوري ودائم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا بهذا الصدد إلى أن الأردن يساند الجهود الدولية لوقف العدوان، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع وإطلاق عملية لإعادة إعماره، في سياق نظرة شاملة تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل.



وأكد العيسوي، خلال لقائه، اليوم الخميس وفدا من أهالي منطقة زهران، أهمية مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي يستضيفه الأردن، بتنظيم مشترك بين الأردن والجمهورية العربية المصرية والأمم المتحدة، والذي يهدف إلى وضع إجراءات عملية لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية، بشكل كاف ومستدام، والخروج بإلتزام دولي للتعامل مع الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

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بدورهم، أكد المتحدثون وقوفهم والتفافهم حول القيادة الهاشمية، باقون على العهد دوما خلف جلالة الملك، داعمين ومؤيدين لجميع مواقفه وجهوده، التي تمثل جميع الأردنيين.



وقالوا إن مواقف جلالة الملك تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشرفة وشجاعة، وستبقى على الدوام مصدر فخر الأردنيين واعتزازهم.